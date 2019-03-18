الاتحاد يحقق العلامة الكاملة بالفوز الرابع في كرة قدم الصالات

منافسات من كرة القدم داخل الصالات (أرشيفية : الإنترنت)

جرت بقاعة «17 فبراير» ثلاث مباريات في بطولة المناطق المتقاربة لكرة قدم الصالات (الفوتسال)، ففي المجموعة الثالثة جاء فوز الاتحاد على حساب الأولمبي بنتيجة «6- 2»، كما فاز الترسانة على الشباب الوحدوي «6- 0»، لانسحاب الأخير، وفاز أساريا على الشرطة «3- 2».

بعد هذه النتائج واصل الاتحاد انفراده بالصدارة وبالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة من أربع مباريات، وضمن تأهله للنهائيات، وصار أساريا بسبع نقاط والشرطة سبع نقاط والترسانة ست نقاط والأولمبي برصيد نقطتين والشباب الوحدوي دون نقاط، وتقام مباريات الجولة الخامسة، غدًا الثلاثاء، بمباراتي الاتحاد والشرطة، وأساريا مع الترسانة.

يشار إلى أن مشاركة 16 فريقًا في المرحلة الثانية لكرة القدم داخل الصالات جاءت عبر ثلاث مجموعات.

المجموعة الأولى ضمت الأندية المتأهلة عن منطقتي بنغازي وطبرق وهي: الأهلي بنغازي والهلال والسواعد والوحدة والصقور والمختار.

المجموعة الثانية ضمت الفرق المتأهلة عن منطقتي سبها ومصراتة وهي: السويحلي والنهضة والعلا والقرضابية.

المجموعة الثالثة ضمت المتأهلين عن منطقتي طرابلس والغربية وهي: الاتحاد والأولمبي والشباب الوحدوي والترسانة وأساريا والشرطة.

وتتبارى فرق كل مجموعة فيما بينها من نصف دوري، ويتأهل الأول من كل مجموعة للمرحلة الثانية الخاصة بالتتويج، ويضاف إليهم الفائز من ثاني المجموعتين الأولى والثالثة.