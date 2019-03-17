العيساوي يطلق وصفًا قويًا على موقعة جنوب أفريقيا

فوزي العيساوي (صفحة اتحاد الكرة)

أكد المدير الفني للمنتخب الوطني فوزي العيساوي،أن صفوف «فرسان المتوسط» مكتملة ولا توجد إصابات، قبل خوض المباراة المصيرية التي سيخوضها أمام جنوب أفريقيا، الأحد المقبل.

وقال العيساوي في تصريح مصور نشر على صفحة اتحاد الكرة: «أنتظر وصول المحترفين في الأيام المقبلة لاكتمال المجموعة التي سأدخل بها معسكر مغلق بعد السفر إلى مدينة صفاقس التي ستستضيف المباراة التي سنخوضها ولا بديل عن الفوز يها من أجل قطع بطاقة الترشح لكان 2019.



ويخوض المنتخب الليبي مواجهته بجنوب أفريقيا في ختام منافسات المجموعة الخامسة من التصفيات، ولا بديل أمامه سوى الفوز على «الأولاد» ليرفع رصيده إلى 10 نقاط ويرافق نيجيريا إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية «مصر 2019.

