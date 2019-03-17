مؤيد اللافي يتعافى من «الإرتجاج» وينضم للمنتخب في تونس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 17 مارس 2019, 06:23 مساء
مؤيد اللافي «يمين» مع مدير المنتخب الليبي سالم صوله (صفحة اتحاد الكرة)

وصل بعد ظهر اليوم لاعب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مؤيد اللافي، المحترف ضمن صفوف فريق اتحاد العاصمة الجزائري إلى تونس للالتحاق ببعثة المنتخب في معسكره بمدينة سوسة التونسية، كما أن المحترف بفريق الترجي التونسي حمدو المصري، سينضم مساء اليوم إلى المعسكر، قبل أن يتبعه باقي اللاعبين المحترفين ابتداء من مساء الغد.

يشار إلى أن 9 محترفين ليبيين أعلنوا التحاقهم بالمنتخب في مباراته الحاسمة أمام جنوب أفريقيا يوم الأحد المقبل، في آخر مباريات التصفيات الأفريقية عن المجموعة الخامسة المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا «مصر 2019».

ويخوض المنتخب الليبي لقاء جنوب أفريقيا بفرصة الفوز فقط، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط ويصطحب نيجيريا إلى النهائيات.

وكان مهاجم المنتخب الليبي مؤيد اللافي المحترف بصفوف نادي اتحاد العاصمة الجزائري قد تعرض لإصابة بارتجاج في الرأس، الخميس الماضي، خلال منافسات الدوري التونسي بين فريقه الترجي والمولودية، وأصبح الآن معافى ويمكنه اللعب مع المنتخب.
 

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