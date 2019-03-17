عزل منتخب ليبيا في تونس عن الإعلام والمحترفون في الطريق

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 17 مارس 2019, 03:54 مساء
من مباراة ليبيا وجنوب أفريقيا في تصفيات الأمم (أرشيفية: إنترنت)

واصل، صباح اليوم الأحد، المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم معسكره الخارجي بمدينة سوسة في الفترتين الصباحية والمسائية للاعبين المحليين في انتظار مشاركة المحترفين في المعسكر.

وأكد مسؤول ملف المحترفين، حسين أفريطس، أن باقي المحترفين سيصلون تباعًا ابتداءً من اليوم الأحد وغدًا الإثنين، حيث يصل مساء اليوم الأحد اللاعب مؤيد اللافي واللاعب حمدو المصري، ومحمد صوله موجودًا حاليًّا مع المنتخب من طرابلس.

وسيستمر معسكر سوسة حتى الخميس المقبل ومنه الانتقال إلى مدينة صفاقس قبل المباراة الحاسمة بثلاثة أيام للتدريب على أرضية ملعب الطيب المهيري في معسكر مغلق بعيدًا عن الجماهير الرياضية والإعلامية.

وطالب الجهاز الفني بمعسكر مغلق للمنتخب بتونس بعيدًا عن وسائل الإعلام، كما طالب كافة الإعلاميين بالتعاون بعدم السكن بمقر إقامة المنتخب، وستكون تدريبات المنتخب متاحة أمام مختلف وسائل الإعلام لمدة عشر دقائق قبل موعد المباراة بيومين فقط.

ويتواجد حاليًّا في معسكر سوسة 16 لاعبًا في انتظار استكمال باقي القائمة، كما يتواجد والمحترفون التسعة، وهم: سند الورفلي الذي استعاد عافيته وجاهزيته مؤخرًا، وسيكون خير داعم بخبرته لتعزيز القوة الدفاعية للفرسان، والمدافع محمد المنير لاعب لوس أنجليس الأميركي، والمحترف في نادي فيتوريا البرتغالي المعتصم بالله المصراتي، وصانع ألعاب الفرسان أحمد بن علي، ومؤيد اللافي، والسنوسي الهادي وإسماعيل التاجوري المتألق بالملاعب الأميركية وحمدو المصري الذي يعيش فترة زاهية مع الترجي التونسي، ومحمد صولة نجم المحرق البحريني.

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