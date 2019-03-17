استبعاد ثلاثي المنتخب الأولمبي الليبي لأسباب تأديبية وانضمام المحترفين الكوت والهريش

مباراة ودية سابقة لمنتخب الشباب الليبي (المركز الإعلامي)

يواصل المنتخب الليبي الأولمبي بقيادة المدرب الوطني رضا عطية، ومساعده ناصر بالحاج تدريباته الصباحية والمسائية بملعب بن قردان التونسية؛ استعدادًا للمباراة المرتقبة، التي ستجرى يوم الأربعاء المقبل أمام نظيره النيجيري في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت ليبيا.

المباراة تقام على أرضية الملعب البلدي في بنقردان ذهابًا في الدور الثاني من التصفيات الأفريقية، قبل أن يشد الرحال إلى ولاية أسابا في نيجيريا لخوض مواجهة الإياب في الثالثة من عصر يوم 25 من شهر مارس الجاري بملعب استيفان كيشي، والفائز بمجموع اللقاءين سيتأهل إلى التصفيات النهائية «المجمعة» المقرر إقامتها بمصر من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل.

وتم خلال المعسكر استبعاد ثلاثة رياضيين لأسباب تأدبية من قبل الجهاز الفني وهم الحارس رضوان توفيق وبلقاسم رجب ومحسن الأوجلي، ليتم استدعاء صلاح فكرون مدافع النصر وأيمن عبدالله حارس مرمى الأهلي طرابلس، بينما التحق بالمعسكرالمحترفان المهدي الكوت وزكريا الهريش.