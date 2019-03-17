بالصور: كبار حكام «كاف» و«فيفا» في ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 17 مارس 2019, 03:09 مساء
جانب من فاعليات دورة الحكام في كرة القدم (المركز الإعلامي)

انطلقت، صباح أمس السبت، فعاليات الملتقى الثاني لحكام النخبة من الحكام الدوليين وحكام الدرجة الأولى بحضور ومشاركة 60 مشاركًا من بينهم 30 حكمًا وسط و30 حكمًا مساعدًا.

وستتواصل فعاليات الملتقى حتى يوم 19 من شهر مارس الجاري بفندق «باب البحر» بطرابلس، ويشارك في إلقاء المحاضرات النظرية والعملية بملعب طرابلس خبراء تحكيم من الـ«كاف» والـ«فيفا» أبرزهم المحاضر الدولي جمال الغندور والدولي جمال بركات والمعد البدني سامي فاروق بركات.

ومن ضمن المستهدفين بالملتقى المعدون البدنيون من مختلف اللجان الفرعية بمختلف المناطق وحكام الكرة المتقاعدون، وقد حضر حفل انطلاق الملتقى رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبد الحكيم الشلماني ونائبه حسين الحبيب.

جانب من فاعليات دورة الحكام في كرة القدم (المركز الإعلامي)
جانب من فاعليات دورة الحكام في كرة القدم (المركز الإعلامي)
جانب من فاعليات دورة الحكام في كرة القدم (المركز الإعلامي)
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