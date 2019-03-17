الشلماني: رحلة صفاقس ليست رشوة.. ولم نخترها لمواجهة جنوب أفريقيا.. وننتظر مقرًا جديدًا

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأحد 17 مارس 2019, 03:02 مساء
عبدالحكيم الشلماني «يسار» وبجانبه جمال الجعفري (أرشيفية: الإنترنت)

أكد رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبدالحكيم الشلماني، أن اختيار ملعب صفاقس لمباراة المنتخب الليبي مع جنوب أفريقيا في التصفيات المؤهلة نحو الأمم الأفريقية المقبلة بمصر كان بناءً على اختيار الطاقم الفني وليس اتحاد الكرة.

وقال الشلماني في تصريحات تلفزيونية لـ«قناة ليبيا الوطنية»: «إن اختيار مجموعة كبيرة من رؤساء الأندية لحضور المباراة ليس شراء ذمم للانتخابات المقبلة، ومن حقنا تكريمهم لأنهم يقدمون للرياضة بحضور هذه المباراة».

كما أكد أن بعض مَن يحاربون اتحاد الكرة حاليًا يفعلون ذلك لأسباب شخصية ولعدم وضعهم في لجان أو سفر في رحلات رياضية خارجية.

وقال الشلماني إنه «لم يكن علي وفاق مع الرئيس السابق جمال الجعفري طيلة فترة رئاسته الاتحاد، كما يسعى الاتحاد الحالي بالتعاون والدعم من الفيفا لشراء مقر جديد لائق باتحاد الكرة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - وجه الإرهاب
كاريكاتير
كاركاتير حليم - سفاح اليمين المتطرف في نيوزيلندا
كاريكاتير
معرض للتراث الطارقي في سبها بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للزي التقليدي
ليبيا
المسرح الشعبي يستعد لليوم العالمي للمسرح بـ«جاك الليل»
ثقافة وفن
تحقيق في بلجيكا حول شبهة فساد في قضية الأموال الليبية المجمدة
ليبيا
عدم الاستقرار السياسي يضع طرابلس ضمن الـ15 مدينة الأخيرة في تصنيف الجودة
ليبيا
الدولفين الليبي فلفل يقتنص ذهبية الفراشة في الأولمبياد العالمي الخاص
رياضة محلية
أمين بورواق لـ«الوسط»: مهرجان «درنة المسرحي» أكد استمرار الإبداع في مواجهة ...
ثقافة وفن
الناشط تامر الهدار: حكومة الوفاق تجاهلت تمكين الشباب في مراكز صنع القرار
ليبيا
الليبية سلوي العشيبي تتوج بالميدالية البرونزية في رياضة القوة البدنية
رياضة محلية
بعثة المنتخب الوطني الأول تصل تونس
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: أسئلة الملتقى الوطني تلاحق سلامة
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كيفية التعرف على المقاسات المناسبة لإطارات السيارة