الشلماني: رحلة صفاقس ليست رشوة.. ولم نخترها لمواجهة جنوب أفريقيا.. وننتظر مقرًا جديدًا

عبدالحكيم الشلماني «يسار» وبجانبه جمال الجعفري (أرشيفية: الإنترنت)

أكد رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبدالحكيم الشلماني، أن اختيار ملعب صفاقس لمباراة المنتخب الليبي مع جنوب أفريقيا في التصفيات المؤهلة نحو الأمم الأفريقية المقبلة بمصر كان بناءً على اختيار الطاقم الفني وليس اتحاد الكرة.

وقال الشلماني في تصريحات تلفزيونية لـ«قناة ليبيا الوطنية»: «إن اختيار مجموعة كبيرة من رؤساء الأندية لحضور المباراة ليس شراء ذمم للانتخابات المقبلة، ومن حقنا تكريمهم لأنهم يقدمون للرياضة بحضور هذه المباراة».

كما أكد أن بعض مَن يحاربون اتحاد الكرة حاليًا يفعلون ذلك لأسباب شخصية ولعدم وضعهم في لجان أو سفر في رحلات رياضية خارجية.

وقال الشلماني إنه «لم يكن علي وفاق مع الرئيس السابق جمال الجعفري طيلة فترة رئاسته الاتحاد، كما يسعى الاتحاد الحالي بالتعاون والدعم من الفيفا لشراء مقر جديد لائق باتحاد الكرة».