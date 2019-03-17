منتخب جنوب أفريقيا يصل تونس قادمًا من ألمانيا لمواجهة ليبيا

بعثة منتخب جنوب أفريقيا تصل تونس (إنترنت)

وصلت، صباح اليوم الأحد، بعثة منتخب جنوب أفريقيا إلى تونس قبل موعد المباراة المصيرية أمام منتخب ليبيا الأول لكرة القدم في ختام التصفيات المؤهلة نحو بطولة الأمم الأفريقية «مصر 2019».

وجاء وصول منتخب جنوب أفريقيا قبل المباراة بأسبوع كامل قادمًا من ألمانيا للدخول في معسكر استعدادي في تونس قبل المباراة المنتظرة والحاسمة، الاحد المقبل، مع المنتخب الوطني بملعب مدينة صفاقس «الطيب المهيري».

وحسب تصريحات سابقة لمدرب منتخب جنوب أفريقيا، ستيوارت باكستر، قال: «من الخطأ اللعب في مباراة ليبيا على فرصة التعادل، بل اللعب على فرصة الفوز».