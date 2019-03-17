4 مباريات في بطولة ليبيا للصالات.. الأحد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 17 مارس 2019, 01:22 مساء
منافسات من كرة القدم داخل الصالات (أرشيفية : الإنترنت)

يتجدد الموعد، اليوم الأحد، مع أربع مباريات فى المرحلة الثانية من منافسات كرة القدم داخل الصالات (الفوتسال)، بقاعة طرابلس، حيث يلتقي السويحلي مع النهضة، وبقاعة غريان يتبارى الاتحاد مع الأولمبي.

وبقاعة فبراير بطرابلس ستقام مباراتان، حيث يلتقي الترسانة مع الشباب الوحدوي، وأساريا يواجه الشرطة، على أن تقام غدًا الإثنين، مواجهة بين السويحلي والعلا.

يشار إلى أن مشاركة 16 فريقًا في المرحلة الثانية لكرة القدم داخل الصالات جاءت عبر ثلاث مجموعات.

المجموعة الأولى ضمت الأندية المتأهلة عن منطقتي بنغازي وطبرق وهي: الأهلي بنغازي والهلال والسواعد والوحدة والصقور والمختار.

المجموعة الثانية ضمت الفرق المتأهلة عن منطقتي سبها ومصراتة وهي: السويحلي والنهضة والعلا والقرضابية.

المجموعة الثالثة ضمت المتأهلين عن منطقتي طرابلس والغربية وهي: الاتحاد والأولمبي والشباب الوحدوي والترسانة وأساريا والشرطة.

وتتبارى فرق كل مجموعة فيما بينها من نصف دوري، ويتأهل الأول من كل مجموعة للمرحلة الثانية الخاصة بالتتويج، ويضاف إليهم الفائز من ثاني المجموعتين الأولى والثالثة.

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