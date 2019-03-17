إدريس يترأس لجنة الإشراف على رباعي الطائرة

جانب من منافسات سابقة في الطائرة الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

صدر عن رئيس الاتحاد العام للكرة الطائرة قرارًا بتكلف لجنة للإشراف على الدور الرباعي لنهائيات الكرة الطائرة الخاصة بمرحلة التتويج، برئاسة عضو الاتحاد العام عيد إدريس، ونائبه خيري دوه.

يأتي هذا بالإضافة إلى المقرر حسين الحضيري وعيسى أبوعزيزة عن لجنة الطعون وعلي المكشالي للجنة الحكام وخليل إعبيد للإعلام، وعضوية إدريس العوف وعلي دوه وحمزة خضر للاتحاد الفرعي بمصراتة.

يشار إلى أن النهائيات ستقام بقاعة مصراتة وبنظام التجمع ومن مرحلة واحدة ذهاب فقط، وبمشاركة فرق الأهلي طرابلس بـ7 نقاط والسويحلي 6 نقاط والاتحاد المصراتي 4 نقاط والنصر بنقطة واحدة.