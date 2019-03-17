بالصور: الشموع والغرارات أبطال الهوكي الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 17 مارس 2019, 12:51 مساء
جانب من منافسات بطولتي ليبيا للهوكي تحت 17و19عامًا (المركز الإعلامي)

أُسدل الستار، أمس السبت، بقاعة «17 فبراير» بطرابلس على بطولتي ليبيا للهوكي تحت 17و19عامًا للموسم الرياضي 2018/ 2019.

وتوِّج فريق «الشموع» بكأس وذهبية 17عامًا بعد فوزه في النهائي على «الصباح» بهدفين لهدف واحد وتوِّج «الغرارات» بكأس وذهبية 19عامًا بعد فوزه في المباراة النهائية على «الشموع» بركلات الترجيح.

وتوِّج لاعب «الصباح» عبدالله محمد سليمان بجائزة أفضل أهداف لمسابقة 17 ولاعب «الغرارات» محمود الشابة بكأس أفضل هداف لمسابقة 19 وتوِّج لاعب «حي دمشق» صهيب فرحات بجائزة أفضل حارس في البطولة.

يشار إلى أن نهائيات الهوكي تميزت بالتنظيم الجيد والحضور الفعال، وفي مقدمتهم رئيس الأولمبية الليبية، الدكتور جمال الزروق، ونائبه الأول محسن السباعي، ورؤساء اتحادات الجولف والتجديف والسباحة والدراجات والرماية والمصارعة والدراجات النارية والأثقال والووشو.

جانب من منافسات بطولتي ليبيا للهوكي تحت 17و19عامًا (المركز الإعلامي)
جانب من منافسات بطولتي ليبيا للهوكي تحت 17و19عامًا (المركز الإعلامي)
جانب من منافسات بطولتي ليبيا للهوكي تحت 17و19عامًا (المركز الإعلامي)
جانب من منافسات بطولتي ليبيا للهوكي تحت 17و19عامًا (المركز الإعلامي)
جانب من منافسات بطولتي ليبيا للهوكي تحت 17و19عامًا (المركز الإعلامي)
جانب من منافسات بطولتي ليبيا للهوكي تحت 17و19عامًا (المركز الإعلامي)
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