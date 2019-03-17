ليبيا تعلن جاهزيتها لاستقبال بطولة المنطقة الأولى في أفريقيا لرفع الأثقال

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 17 مارس 2019, 11:04 صباحا

 أكد رئيس اللجنة المنظمة لبطولة رفع الأثقال عن المنطقة الأفريقية الأولى عبد المنعم سوف الجين، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد، أن ليبيا جاهزة لتنظيم بطولة المنطقة الأفريقية الأولى المنتظر إقامتها بقاعة «17 فبراير» يومي الجمعة والسبت المقبلين.

وحيا سوف الجين المجلس الرئاسي وهيئة الشباب والرياضة ومصلحة الجوازات والسفارة الليبية في المغرب على جهودهم المبذولة وتذليلهم كافة الصعاب.

وأضاف أن البطولة ستشهد مشاركة 23 رباعًا،  بواقع 9 من ليبيا و6 من المغرب و3 من تونس و3 من السودان ورباع من كل من الجزائر وغانا.
 
وأشار سوف الجين إلى أن البطولة ستحظى بتواجد أمين عام الاتحاد الدولي لرفع الأثقال العراقي محمد جلود، ورئيس الاتحاد التونسي لرفع الأثقال الدكتور فتحي المصمودي، ورئيس اتحاد الأثقال الجزائري العربي عبدالقوي.

يشار إلى أن البطولة تجميع نقاط للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

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