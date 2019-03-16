باخرة أحدث وسائل نقل جمهور الكرة الليبية أمام جنوب أفريقيا

مدير إدارة المعلومات والإعلام بالهيئة العامة للشباب والرياضة حمزة المهدوي (أرشيفية : الإنترنت)

يتواصل بمختلف المناطق الليبية تسجيل الجماهير الراغبة في مؤازرة المنتخب الوطني في مباراته أمام منتخب جنوب أفريقيا في صفاقس في الرابع والعشرين من شهر مارس الجاري بملعب الطيب المهيري.

وكانت الهيئة العامة للشباب والرياضة قد نشرت في وسائل الإعلام دعوة للجماهير الرياضية للاتصال بروابط الأندية والاتحادات الفرعية، لتعبئة النموذج المعتمد من قبل الهيئة لتسهيل سفر جميع الجماهير الراغبة في حضور المباراة عن طريق البر والجو وحتى البحر.

وهناك مساعٍ كبيرة لتأجير باخرة لنقل الجماهير الرياضية من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة طرابلس من المنطقة الشرقية ومدينة بنغازي والمناطق المجاورة لها.

وفي تصريح سابق لـ«بوابة الوسط»، قال مدير إدارة المعلومات والإعلام بالهيئة العامة للشباب والرياضة حمزة المهدوي «إن أخر يوم لتسجيل الجماهير سيكون الإثنين المقبل، وإن نقل الجماهير سيكون عبر معبري رأس اجدير وذهيبة، وإن هناك تنسيقا تاما بين الجوازات الليبية والتونسية في المعبر لتسهيل مرور حافلات الجماهير الرياضية».

وأضاف المهدوي «تم تخصيص 10 سيارات إسعاف مرافقة للحافلات، وقد تم اتخاذ جميع الترتيبات، ومن بينها سيكون في كل حافلة مشرف لتسهيل كافة الإجراءات وحصر ركاب الحافلات».

وعن موعد السفر المقرر، قال المهدوي «سيكون قبل المباراة بيوم أو في صباح يوم المباراة».

وتم توفير 70 حافلة لنقل الجماهير الرياضية من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة، وهناك بعض رجال الأعمال الليبيين والأندية قرروا نقل جماهيرهم لمؤازرة المنتخب الوطني في لقائه المهم بالإضافة إلى رحلات خاصة على عدد من خطوط الطيران بالإضافة لتخصيص باخرة لنقل لجماهير الرياضية من المنطقة الشرقية».