المزوغي: قرار حل الاتحاد الفرعي للدراجات غير صحيح

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | السبت 16 مارس 2019, 02:20 مساء
الدراج الدولي السابق علي المزوغي (أرشيفية : الإنترنت)

انتقد الدراج الدولي السابق علي المزوغي سياسة الاتحاد العام للدراجات واعتبرها غير صالح اللعبة، وأكد أن رئيس الاتحاد تعمد تجاهل كفاءات اللعبة والرياضيين القدامى.

وقال في تصريحات إذاعية لـ«راديو الساعة» السبت، إن قرار حل الاتحاد الفرعي بطرابلس غير صحيح، وأن الانفراد بالقرار جعل اللعبة في وضع غير جيد.

وأضاف قائلا «رئيس اتحاد الدراجات، سبب في ديون مالية على الاتحاد، بسبب مشاركات في اجتماعات عديدة لا معنى لها ولم يهتم بالبناء الداخلي».

وتشهد حاليا لعبة الدراجات مشاكل عديدة في ظل رفض الاتحاد الفرعي قرار الحل الصادر من رئيس الاتحاد العام نورالدين التريكي والتهديد من قبل طارق البكاي رئيس الاتحاد الفرعي طرابلس باللجوء للقضاء.

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