نتائج متميزة لأبطال ليبيا في الكيك بوكسينغ بالأردن

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 16 مارس 2019, 02:19 مساء
منافسات الكيك بوكسينغ الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

حقق أبطال ليبيا المشاركون في البطولة الدولية لأندية الكيك بوكسينغ في الأردن نتائج متقدمة ليتأهلون إلى النهائيات.

وحقق اللاعب أمين خالد الدغري من نادي أبوسليم الفوز في ثلاث نزالات وتأهل إلى النهائي وحقق اللاعب فراس المزوغي من نادي أبوسليم الفوز في نزالين وتأهل إلى النهائي، وفقا لما كشفته الصفحة الرسمية لاتحاد اللعبة.

وحقق اللاعب عبدالكريم خالد الدغري من نادي أبوسليم الفوز في ثلاث نزالات وتأهل إلى النهائي وحقق اللاعب حسام جرود من نادي جامعة المرقب الفوز في نزالين وتأهل إلى النزال النهائي.

كما حقق اللاعب الأمين السويح من نادي القرقني الفوز في نزالين وكان قد حقق الفوز على خصمه في النزال الثاني بالضربة الفنية القاضية وبذلك يتأهل إلى النزال النهائي.

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