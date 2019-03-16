المسابقات تتحرك نحو «الغوغائين» في مباراة السويحلي والمدينة

جانب من مباراة السويحلي والاتحاد المصراتي في الدوري (المركز الإعلامي للسويحلي)

أكد رئيس لجنة المسابقات العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم الهادي السويطي أن لجنة المسابقات ستعقد اجتماعها الإثنين المقبل بمقر الاتحاد العام بطرابلس.

ويأتي الاجتماع بهدف اعتماد نتائج لقاءات الأسبوع التاسع من الدوري الممتاز وإصدار قرار نهائي يتعلق بمباراة المدينة والسويحلي ولقاء آخر من دوري الدرجة الأولى جمع نجوم أجدابيا والأنوار.



وأعلن السويطي عبر صفحة الاتحاد الرسمية أن اللجنة ستتعامل وفقا للوائح والقوانين المعمول بها وأن قرارهم سيكون من هذا المنطلق.

يشار إلى أن مباراة المدينة والسويحلي توقفت في الشوط الثاني ولم تستكمل بعد انسحاب فريق المدينة من المباراة ولم يدخل أرضية الملعب.

وحسب بيان نادي المدينة الذي أكد على عمق العلاقات الأخوية مع نادية السويحلي إلا أن حكم المباراة تعرض للتهديد بين الشوطين من قبل غوغائين.