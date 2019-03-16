16 فريقا فى المرحلة الثانية لكرة قدم الصالات

منافسات من كرة القدم داخل الصالات (أرشيفية : الإنترنت)

تأهل ستة عشر فريقا للمرحلة الثانية من مسابقة كرة القدم داخل الصالات (الفوتسال) وزعت على ثلاث مجموعات.

المجموعة الأولى ضمت الأندية المتأهلة عن منطقتي بنغازي وطبرق وهي: الأهلي بنغازي والهلال والسواعد والوحدة والصقور والمختار.

المجموعة الثانية ضمت الفرق المتأهلة عن منطقتي سبها ومصراتة وهي: السويحلي والنهضة والعلا والقرضابية.

المجموعة الثالثة ضمت المتأهلين عن منطقتي طرابلس والغربية وهي: الاتحاد والأولمبي والشباب الوحدوي والترسانة وأساريا والشرطة.

وتتبارى فرق كل مجموعة فيما بينها من نصف دوري ويتأهل الأول من كل مجموعة للمرحلة الثانية الخاصة بالتتويج ويضاف إليهم الفائز من ثاني المجموعتين الأولى والثالثة.