بنغازي تحتضن اجتماع عمومية الطائرة

جانب من منافسات الكرة الطائرة (المركز الإعلامي)

أكد مصدر مسؤول بالاتحاد الليبي للكرة الطائرة فى تصريح لـ«بوابة الوسط»، اليوم السبت، أن الجمعية العمومية للاتحاد ستعقد اجتماعها المقبل بمدينة بنغازي يوم الأحد 31 مارس الجاري.

وعلى طاولة الاجتماع عدد من الملفات من بينها مناقشة التقرير المالي لعام 2018 والصعوبات التى تواجه المكتب التنفيذي ومناقشة تعديل النظام الأساسي للاتحاد والتقرير الإداري وما يستجد من أعمال.

مدينة مصراتة ستحتضن بداية من الثلاثاء المقبل المرحلة الثانية لرباعي الكرة الطائرة الخاص بالتتويج بمشاركة فرق الأهلي طرابلس والسويحلي والاتحاد المصراتي والنصر.