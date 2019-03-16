سلة الأهليين تجتاز حاجز الـ100 نقطة

جانب من منافسات سابقة في كرة السلة الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

أسدل الستار، أمس الجمعة، على المرحلة الثالثة من دوري كرة السلة الليبي، وفي آخر المباريات، حقق النصر الفوز على الهلال 87/ 54، والأهلي بنغازي على التحدي 118/ 46، والأهلي طرابلس على الوحدة 126/ 22.

ويقام الدور السداسي الخاص بالتتويج بنظام التجمع من مرحلتين، بمشاركة فرق الأهلي طرابلس والاتحاد واليرموك والنصر والمروج والأهلي بنغازي.

المرحلة الأولى بالقاعة الكبرى بطرابلس بداية من السادس من إبريل المقبل ويعقبها المرحلة الثانية بالمجمع الرياضي ببنغازي والفريق المتحصل على الأكثر نقاطا من التجمعين سيتوج ببطولة ليبيا لكرة السلة للموسم الرياضي 2018/ 2019.