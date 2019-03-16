المحترفون التسعة قاطرة «الفرسان» نحو «الأمم»

جانب من مباراة منتخب ليبيا ونيجيريا في تصفيات أفريقيا (أرشيفية : الإنترنت)

توقفت عجلة مسابقة الدوري الممتاز عن الدوران، لتفسح المجال أمام تحضيرات المنتخب الوطني قبل خوض موقعة الحسم للتأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية «مصر 2019».

ويطلق الجهاز الفتي للمنتخب بقيادة فوزي العيساوي وأبوبكر باني، بداية من يوم غدٍ الجمعة، معسكراً مغلقاً بتونس، قبل نحو أسبوع من موقعة الحسم التي سيستضيفها ملعب «الطيب المهيري» بمدينة صفاقس التونسية يوم 24 من شهر مارس الجاري، ضمن تصفيات الجولة الأخيرة لحساب المجموعة الخامسة التي حسم بطاقتها الأولى منتخب نيجيريا برصيد 10 نقاط، ولا بديل عن الفوز لـ«فرسان المتوسط» ليرفع رصيده إلى 10 نقاط ويتأهل.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب، قائمة تضم 25 لاعباً من بينهم 16 محلياً يمثلون خمسة أندية مختلفة، هي: الأهلي طرابلس والاتحاد والأهلي بنغازي والنصر والمدينة، وتسعة لاعبين محترفين ينشطون في بطولات مختلفة المستويات سيعتمد عليهم كثيراً باعتبارهم الأكثر جاهزية وخبرة وتجربة من باقي اللاعبين المحليين الذين ينشطون في البطولة المحلية التى لم يرتقِ مستوى منافساتها إلى المستوى المطلوب.

المحترفون التسعة

والمحترفون التسعة هم: سند الورفلي الذي مر بفترة فراغ سلبية مع فريقه الرجاء البيضاوي المغربي، لكنه استعاد عافيته وجاهزيته مؤخراً وسيكون خير داعم بخبرته لتعزيز القوة الدفاعية للفرسان، ومحمد المنير المدافع لاعب لوس أنجليس الأميركي ولاعب الارتكاز صاحب الاستعداد البدني القوي، والمحترف في ملاعب البرتغال المعتصم بالله المصراتي، وصانع ألعاب الفرسان والعائد من الإصابة نجم كروتوني الايطالي أحمد بن علي، ومؤيد اللافي الذي عاد إلى الواجهة والتألق مع فريقه الجديد اتحاد العاصمة الجزائري، والسنوسي الهادي الذي برز بشكل كبير مع فريقه الجديد الجبلين السعودي، وإسماعيل التاجوري المتألق بالملاعب الأميركية مع فريقه نيويورك سيتي، وحمدو المصري الذي يعيش فترة زاهية مع الترجي التونسي، ومحمد صولة نجم المحرق البحريني

عودة ثلاثي الخبرة

ولعل الجديد في القائمة الدولية لمنتخبنا، قديم، حيث أعلن الجهاز الفني عودة قائد المنتخب السابق ومتوسط دفاعه علي سلامة، بعد غياب، لقيادة الفرسان في موقعة جنوب أفريقيا بعد استعادته جاهزيته مع فريقه الجديد «المدينة»، وعودة هداف فريق «النصر»، معتز المهدي بعد غياب أربع سنوات، وهو النجم الذي سبق أن برز مع منتخبنا في بطولة أفريقيا للمحليين «الشان» بجنوب أفريقيا وساهم في تتويج ليبيا باللقب الأفريقي الأول، ليعود بعد تألقه اللافت مع فريقه الجديد «النصر» على الواجهتين المحلية والأفريقية، كما شهدت القائمة عودة مفاجئة للظهير الأيمن ربيع اللافي الذي برز هذا الموسم مع فريق «النصر» وهو اللاعب الذي أحرز هدف الفوز الثمين للمنتخب في شباك منتخب موزمبيق العام 2012 وهو الفوز الثمين الذي ساهم في تأهل ليبيا لبطولة أفريقيا بغينيا والغابون، وهي البطولة التي شهدت آخر ظهور أفريقي لـ«فرسان المتوسط» في ملاعب «الكان».