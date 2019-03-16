منتخب ليبيا لـ«البوتشي» يفوز بالترتيب الأول في الألعاب العالمية بأبوظبي

المنتخب الليبي لـ«البوتشي» الفائز بالترتيب الأول في الألعاب العالمية. 15 مارس 2019. (الإنترنت)

توج المنتخب الليبي بالترتيب الأول بطولة للعبة «البوتشي» في الألعاب العالمية التي أقيمت بالعاصمة الإمارتية أبوظبي.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ«الأولمبياد الخاص الليبي الفرعي بنغازي» تدوينة جاء فيها: «منتخب البوتشي يحصد أربعة قلائد ذهبية ويفوز بالترتيب الأول في الألعاب العالمية بأبوظبي».

يذكر أن «البوتشي» تلعب بكرات من الحديد أو البلاستيك ويرجع تاريخها للعصر الروماني وتطورت إلى شكلها الحالي في إيطاليا، وتنتشر في عدد من الدول الأوروبية وأميركا الشمالية.

يتكون عدد لاعبي فريق «البوتشي» من عدد زجي لايزيد عن 6 لاعبين في الفريق الواحد، كما يمكن لعبها على الرمال وعلى الأسفلت وعلى الحشائش في الحدائق وغيرها.