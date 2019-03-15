بعثة المنتخب الوطني الأول تصل تونس

وصلت ظهر اليوم بعثة المنتخب الوطني إلى تونس ومنها ستنتقل عن طريق البر إلى مدينة سوسة للدخول في معسكر إعداد خارجي قبل المباراة المرتقبة لمواجهة جنوب أفريقيا في 24 من شهر مارس الجاري بملعب الطيب المهيري بمدينة صفاقس لحسم بطاقة التأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا «مصر 2019» الساعة السادسة مساء بتوقيت ليبيا.

وكان في توديع المنتخب الوطني بمطار معتيقة صباح اليوم رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضية الدكتور بشير القنطري الذي حفز اللاعبين على تحقيق نتيجة ايجابية خلال هذه المباراة والعودة بورقة التاهل من ملعب صفاقس.

وضمت قائمة المنتخب الوطني لهذه المباراة 9 محترفين وهم: سند الورفلي، وأحمد بن علي، وإسماعيل التاجوري، والمعتصم المصراتي، وحمد الهوني، ومحمد صولة ومحمد المنير، والهادي السنوسي، ومؤيد اللافي.

كما ضمت اللاعبين المحليين، محمد فتحي نشنوش، وعبدالجواد حمد رزق، واحمد عبدالسلام عزاقة، وعلي رمضان سلامة، وأحمد التربي، وعبدالعزيز بالريش، وأحمد شلبي، والمعتصم صبو، وربيع مختار اللافي، ومحمد الترهوني، وأحمد المقصي، ومحمد صولة، ومفتاح طقطق، وأنيس سلتو، ومعتز المهدي، و سالم المسلاتي، وخالد مجدي، وربيع شادي.

وسوف يلتحق المحترفين بالمنتخب ابتداء من يوم 18 مارس الجاري حسب مسؤول ملف المحترفين حسين الفريطيس.