نجم الكرة الجزائرية والزمالك ينكل بمدرب منتخب ليبيا السابق

الجزائري عادل عمروش المدير الفني السابق لمنتخب ليبيا (أرشيفية : الإنترنت)

كشف الصحفي الجزائري بجريدة «الهداف» محمد لكحل في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، مصير المدرب البلجيكي الجزائري الأصل عادل عمروش من تدريب فريق مولودية الجزائر، حيث أجبر على الاستقالة؛ بسبب تحقيق نتائج مخيبة للآمال، وليس كما يدعي عمروش نفسه بأنه رحل لأسباب صحية خاصة به، لتسند المهمة إلى محمد مخازني حتى نهاية الموسم.

وأوضح لكحل أن عمروش تمت إقالته من قبل نجم الكرة الجزائرية والزمالك المصري السابق قاسي سعيد الذي يعمل في منصب المدير الرياضي بالنادي؛ بسبب سوء النتائج وتراجع الفريق، وذلك قبل ساعات من قمة الكرة الجزائرية وديربي العاصمة أمام اتحاد الجزائر، المقرر إقامته غدًا الخميس، حيث يحتل المولودية المركز السادس في لائحة ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 32 نقطة، في حين يتصدر اتحاد القمة برصيد 45 نقطة.

وعاني المولودية مع عمروش كثيرًا؛ بسبب تواضع النتائج، كما عاني من قبل مع المنتخب الليبي الأول لكرة القدم، حيث أقصيت مولودية الجزائر مع عمروش من دور ثمن نهائي كأس الجزائر أمام نصر حسين داي بهدف، وأيضًا في ربع نهائي كأس العرب للأندية البطلة أمام المريخ السوداني ذهابًا دون أهداف وخسارة في العودة بثلاثية.

وكشف رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبدالحكيم الشلماني، تحركات عمروش، وأكد الشلماني أن عمروش قام برفع قضية جديدة ضد اتحاد الكرة الليبي مطالبًا بـ300 ألف يورو على خلفية انتهاء مهمته مع «فرسان المتوسط»، وجاء انفصال عمروش المفاجئ عن تدريب المنتخب الليبي بعد ستة أشهر من توليه المسؤولية الفنية، الأمر الذي ترتب عليه تبادل للاتهامات بينه وبين الاتحاد الليبي.

ومن جانبه قال الشلماني إن الاتحاد الليبي بصدد جمع المستندات والأوراق لوضعها أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لرفض شكوى المدرب الجزائري عادل عمروش بدفع هذه القيمة المالية في ظل وضع مالي صعب يعيشه اتحاد الكرة، فضلاً عن أن عمروش هو من بادر بالرحيل وليس العكس، كما سبقه المدرب الإسباني خافيير كلمنتي برفع قضية سابقة ضد الاتحاد الليبي منذ عام وفاز بها، وتم تعويضه بقيمة مليون يورو.

وترك عمروش «فرسان المتوسط» في موقف صعب قبل مواجهة نيجيريا في تصفيات أفريقيا، وسط تبادل للاتهامات بينه وبين مسؤولي الكرة في ليبيا، حيث فسر رحيله بعدم الحصول على مستحقاته المالية طوال فترة عمله خلال الستة أشهر الماضية، مؤكدًا عدم ترك حقوقه بالشكوى في هذا الخصوص، فضلاً عن بعض المشاكل الإدارية مع معاونه عمر المريمي، وبعض اللاعبين، بينما أوضح الاتحاد العام أن المدرب الجزائري، لم يلتزم ببنود التعاقد معه ومنها إخلاله بجلب مساعديه الجزائريين لمعسكر تونس وعلى نفقته حسب العقد المبرم معه، بالإضافة إلى عدم التزامه بالتواجد في ليبيا حسب الاتفاق، وغيابه المتكرر دون أية مبررات تذكر، كما سبق وأدلى عمروش بتصريحات تسببت في احتجاج الاتحاد النيجيري لكرة القدم، حيث قال خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة الأولى بالتصفيات أمام جنوب أفريقيا إن النيجيريين يتعاملون بـ«الجوجو والسحر» على حد تعبيره وهو ما صاحبه استياء كبير من الاتحاد النيجيري لكرة القدم الذي احتج رسميًا على هذه التصريحات.

وأكدت الشواهد أن عمروش «رجل صدامات»، حيث افتعل أكثر من أزمة في زمن قياسي، فعلى الرغم من التعاقد معه في مايو الماضي، ورحيله بشكل مفاجئ، إلا أنه ترك وراءه خلافات عديدة آخرها كان مع لاعبيه ومعاونه عمر المريمي واتحاد الكرة نفسه برئاسة جمال الجعفري، وسبق الصدام الأخير الذي رحل على أثره عمروش، صدامات أخرى خلال الأشهر الأربعة التي تولى فيها مسؤولية تدريب «فرسان المتوسط»، أبرزها تصدره مشهد الخلاف الأخير بين لاعبي «الأهلي طرابلس»، الحارس محمد نشنوش والمهاجم أنيس سلتو من جهة، واتحاد الكرة من جهة أخرى، قبل مباراة جنوب أفريقيا الأخيرة في التصفيات المؤهلة لنهائيات الأمم، مشددًا على استبعاد أي لاعب يتخلف عن الحضور ليتم حرمانه من اللعب مع المنتخب الوطني طيلة فترة تواجده على رأس الجهاز الفني، قبل أن يحل اتحاد الكرة الأزمة ويضم اللاعبين في هدوء، بعيدًا عن تشدد عمروش.

أيضًا هاجم عمروش كبار اللاعبين السابقين الليبيين غير الراضين عن اختياراته، بعد أن انتقد نائب رئيس نادي الوحدة السابق، عبدالعظيم الشرع واللاعب الأسبق بالفريق، الاختيارات متسائلاً في منشور عبر صفحته الشخصية: هل المدرب عادل عمروش هو من اختار اللاعبين.. أم أن هناك «عمروش» آخر، حسب وصفه، هو من اختار التشكيلة الجديدة المقبلة على المشاركة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019؟، ليتحول عمروش إلى موضع تساؤلات كثيرة بعد أن جاءت الإقالات الكثيرة له بسبب سوء النتائج سواء في كينيا أو بوروندي أو غينيا الاستوائية، فضلاً عن تواضع التجارب في بلاد أفريقيا غير المتقدمة كرويًا.