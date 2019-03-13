سوف الجين رئيسًا للجنة المنظمة بطولة أفريقيا للأثقال

أمين عام الاتحاد عبدالمنعم سوف الجين (أرشيفية : الإنترنت)

صدر عن الاتحاد الليبي لرفع الأثقال الثلاثاء قرار بتشكيل اللجنة المنظمة بطولة المنطقة الأفريقية الأولى لرفع الأثقال برئاسة أمين عام الاتحاد عبدالمنعم سوف الجين، والمقرر يونس الحمادي، وعضوية أسامة قناو في التجهيزات، ومصطفى حشاد للمواصلات.

كما تضمن القرار عصام قرماش للاستقبال والإقامة والإعاشة، ومصطفى الرجباني للإعلام.

البطولة ستقام بقاعة 17 فبراير بطرابلس خلال الفترة من 20 وحتى 24 مارس الجاري بمشاركة دول ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وغانا والسودان.

البطولة تؤهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 بحسب القانون المعتمد من الاتحاد الدولي لرفع الأثقال.