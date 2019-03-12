الشركة الراعية للمنتخبات الوطنية تدافع عن عقدها مع اتحاد الكرة

خليفة سلطان

أكد مفوض عام شركة الجزيرة خليفة سلطان، أن الشركة التي يمثلها تملك كل الحق في الحصول على عقد رعاية المنتخبات الوطنية لكرة القدم، من خلال توقيعها عقدًا يمتد لعام مع اتحاد الكرة.

وقال سلطان، في تصريح لـ«بوابة الوسط»: «من ينتقدون حصولنا على العقد، لا يعرفون دور الشركة للمنتخبات والفرق الليبية، حيث كنا ولازلنا في عديد المرات نقدم رعايتنا للفرق، دون النظر إلى التسديد الفوري، والاعتماد على الدفع الأجل من الفرق إلى الشركة، وهذا ما ساعد الأندية والمنتخبات كثيرًا في تنفيذ برامجها التدريبية، على مدار السنوات الست الماضية، أما نحن فكثيرا ما تضيع حقوقنا المالية، أو نتحصل عليها بعد أمد».

