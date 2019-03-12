الشركة الراعية للمنتخبات الوطنية تدافع عن عقدها مع اتحاد الكرة

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الثلاثاء 12 مارس 2019, 09:39 مساء
خليفة سلطان

أكد مفوض عام شركة الجزيرة خليفة سلطان، أن الشركة التي يمثلها تملك كل الحق في الحصول على عقد رعاية المنتخبات الوطنية لكرة القدم، من خلال توقيعها عقدًا يمتد لعام مع اتحاد الكرة.

وقال سلطان، في تصريح لـ«بوابة الوسط»: «من ينتقدون حصولنا على العقد، لا يعرفون دور الشركة للمنتخبات والفرق الليبية، حيث كنا ولازلنا في عديد المرات نقدم رعايتنا للفرق، دون النظر إلى التسديد الفوري، والاعتماد على الدفع الأجل من الفرق إلى الشركة، وهذا ما ساعد الأندية والمنتخبات كثيرًا في تنفيذ برامجها التدريبية، على مدار السنوات الست الماضية، أما نحن فكثيرا ما تضيع حقوقنا المالية، أو نتحصل عليها بعد أمد».
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تكليف جديد في الأهلي طرابلس بطله علي العربي بعد رحيل الأسود
رياضة محلية
تعرف على القائمة النهائية الليبية التي ستواجه جنوب أفريقيا
رياضة محلية
العميد النعاس عبدالله: تقدم مسلحين تابعين للكرامة جنوب سرت اختراق أمني
ليبيا
عميد بلدية زوارة: ندعم المخترع الليبي دباب
ليبيا
صعود الدينار أمام العملات الدولية الأكثر تداولاً بالسوق الموازية
ليبيا
«ذا غارديان»: حفتر يصعد نجمه بفعل حملته العسكرية في الجنوب
ليبيا
«بلومبرغ»: إنتاج النفط الليبي يصل أعلى مستوى في 6 سنوات بعد استئناف العمل ...
ليبيا
سلامة: الحل العسكري في ليبيا مستحيل ومكلف وغير مضمون النتائج
ليبيا
37 سوقا في حلب القديمة.. «السقطية» تنهض من بين الأنقاض
عربى
سحب حلقة بصوت مايكل جاكسون من «ذي سيمبسونز»
ثقافة وفن
عشرة أعوام سجنًا لماليزي سب الإسلام على مواقع التواصل الاجتماعي
دولى
بيزوس وغيتس وبافيت أغنى أغنياء العالم
اقتصاد
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الصين تحدد موعد شروق «الشمس الصناعية»