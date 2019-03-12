تحديد أماكن حجز جماهير المنتخب وموعد سفرها إلى تونس

حمزه المهدوي

طلبت الهيئة العامة للشباب والرياضة من الجماهير الرياضية التي ترغب في مؤازرة المنتخب الوطني ضرورة الاتصال بروابط الأندية والاتحادات الفرعية، لتعبئة النموذج المعتمد من قبل الهيئة لتسهيل سفر جميع الجماهير الراغبة، إلى مدينة صفاقس التونسية لمؤازرة المنتخب الكروي الأول في مواجهته بجنوب أفريقيا.

ويخوض المنتخب الليبي مباراته مع جنوب أفريقيا يوم 24 مارس الجاري بمعلب الطيب المهيري بتونس، ولا فرصة أمامه سوى الفوز ليرفع رصيده إلى 10 نقاط ويتأهل بصحبة منتخب نيجيريا صاحب المركز الأول عن المجموعة الخامسة، يليه جنوب أفريقيا بتسع نقاط ثم ليبيا سبع نقاط وأخيرًا سيشل نقطة واحدة.

وأكد مدير إدارة المعلومات والإعلام بالهئية حمزه المهدوي، في تصريح لـ«بوابة الوسط»، أنه تم توزيع نماذج الاسثمارات المعتمدة على جميع المناطق الليبية وموجودة حاليا في روابط الأندية والاتحادات الفرعية .

وقال المهدوي: «أخر يوم لتسجيل الجماهير سيكون يوم الإثنين القادم، وأن نقل الجماهير سيكون عبر معبري راس اجدير وذهيبة وأنه هناك تنسيق تام بين الجوازت الليبية والتونسية في المعبر لتسهيل مرور حافلات الجماهير الرياضية».

ومن أجل سلامة الجماهير، قال المهدوي: «تم تخصيص 10 سيارات إسعاف مرفقة للحافلات، وجميع الترتيبات قد تم اتخاذها ومن بينها سيكون في كل حافلة مشرف لتسهيل كافة الإجراءات وحصر ركاب الحافلات» .

وعن موعد السفر المقرر، قال: «ستكون قبل المباراة بيوم أو في صباح يوم المباراة» .

يشارإلى أنه تم توفير 70 حافلة لنقل الجماهير الرياضية من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة ، وهناك بعض رجال الأعمال الليبيين والأندية قرروا نقل جماهيرهم لمؤزارة المنتخب الوطني في لقائه المهم .

