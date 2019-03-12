الوحدة يتساوى مع الأهلي طرابلس والشط يتعادل للمرة السادسة

فريق الوحدة الأول لكرة القدم (أرشيفية: الإنترنت)

تعادل فريق الشط مع الوحدة دون أهداف في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم بملعب طرابلس، ضمن مباريات الأسبوع التاسع للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم .

المباراة في مجملها كانت تحت المستوى المتوسط، ومتساوية في إهدار الفرص، حيث أهدار مهاجم الشط، فراس الأسود، هدفًا محققًا، كما أهدر أحمد زكي ركلة جزاء للوحدة في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول، فيما لم يشهد الشوط الثاني فرصًا تهديفية للفريقين.

ويعد هذا هو التعادل السادس لفريق الشط هذا الموسم، وأصبح رصيده 6 نقاط من 9 مباريات، فيما رفع الوحدة رصيده إلى 15 نقطة متساويًا مع فريق أهلي طرابلس .

