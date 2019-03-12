إعلان اللجنة الفنية لكرة قدم الصم

أصدر رئيس الاتحاد العام الليبي لرياضة الصم القرار رقم (1) لعام 2019 والخاص بتكليف رئيس وأعضاء اللجنة الفنية لكرة القدم للصم بالاتحاد، وجاء في القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 14 لعام 1962 بشأن اللجنة الأولمبية الليبية وتعديلاته، وكذلك الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الانتقالي الموقت بتاريخ 3 أغسطس 2018 بشأن القرارات الصادرة بممارسة اللجنة الأولمبية الليبية اختصاصاتها المفوضة به وفق النظم الرياضية والقوانين المعمول بها، تقرر تشكيل اللجنة الفنية لكرة القدم للصم.

وتضم اللجنة الفنية لمنصب الرئيس صلاح البرشة، ونائبًا للرئيس الصقر سالم وعضو المنطقة الشرقية حامد الدرسي، وعبدالحفيظ رضوان عضو المنطقة الغربية، ومحمد عبد الله عضو المنطقة الوسطى، وسالم أبوبكر عضو المنطقة الجنوبية، وميلود القماطي مترجم لغة الإشارة، على أن يعمل بالقرار من تاريخ صدوره في العاشر من مارس الجاري.

صورة ضوئية من خطاب التكليف (المركز الإعلامي)