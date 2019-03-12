مدير المنتخب الأولمبي الليبي يوضح عقبة ضيق الوقت قبل مواجهة نيجيريا

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الثلاثاء 12 مارس 2019, 03:25 مساء
من إحدى مباريات المنتخب الأولمبي الليبي (أرشيفية إنترنت)

أكد مدير المنتخب الوطني الليبي الأولمبي لكرة القدم، كمال الترهوني، أن الوقت بات قصيرًا جدًا قبل مواجهة نيجيريا، وهذا سيؤثر على أداء المنتخب حيث لم يتعود اللاعبون على لعب مباراتين في وقت قصير بين لقاءي الذهاب والإياب.

مباراة المنتخب الأولمبي الليبي أمام نيجيريا في 20 مارس و25 من الشهر نفسه في إطار منافسات أفريقيا المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 ليستلزم الأمر السفر بطائرة خاصة.

ووجه الترهوني شكره في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، إلى اتحاد الكرة الليبي على اهتمامه الكبير بالمنتخب الأولمبي، مؤكدًا على شعور الجميع بصعوبة المباراة لقوة المنافس النيجيري.

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