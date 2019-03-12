طائرة السويحلي والأهلي طرابلس في أمان بذهاب «دوري التتويج»

جانب من مباراة الأهلي طرابلس أمام النصر (المركز الإعلامي بالنادي الأهلي)

اختتم، أمس الإثنين، مباراة مرحلة الذهاب في الدوري الرباعي للكرة الطائرة «دوري التتويج»، والتي شاركت فيه أربعة فرق هي: السويحلي والأهلي طرابلس والنصر والاتحاد المصراتي، والذي استمر لمدة ثلاثة أيام بالقاعة الكبرى بطرابلس.

وأقيم آخر مباراتين، حيث جمعت المباراة الأولى السويحلي مع الاتحاد المصراتي، والثانية بين النصر والأهلي طرابلس.

وفاز في المباراة الأولى فريق السويحلي على الاتحاد المصراتي بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل، وفي مباراة مثيرة فاز الأهلي طرابلس على النصر بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

جاء الترتيب العام لمرحلة ذهاب رباعي التتويج، الأهلي طرابلس 7 نقاط، السويحلي 6 نقاط، الاتحاد المصراتي 4 نقاط، النصر نقطة واحدة.

تقام مباريات الإياب بالدوري الرباعي للتتويج في قاعة الألعاب بمصراتة في 19 مارس الجاري.