تعادل الأهلي طرابلس وأبوسليم في مباراة الفرص بين ثابت وبطاو وتألق نشنوش

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 12 مارس 2019, 01:15 مساء
الأهلي طرابلس يخرج متعادلا أمام أبوسليم في الدوري (المركز الإعلامي)

انتهت مباراة الأهلي طرابلس وأبوسليم بالتعادل السلبي في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الإثنين، على ملعب طرابلس، ضمن مباريات الأسبوع التاسع من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

المباراة كانت عادلة في كل شيء حتى في إهدار الفرص من كلا الفريقين، الأهلي طرابلس أضاع العديد من الفرص على مدار الشوطين، رغم الاستبدلات التي قام بها مدرب الأهلي طارق ثابت التي واجهت دفاعًا محكمًا من أبوسليم، في المقابل أبوسليم اعتمد على الهجمات المرتدة، وكاد يخرج بنتيجة المباراة، لولا براعة حارس الأهلي محمد نشنوش، ورعونة مهاجمي أبوسليم.

بهذه النتيجة أضاف الأهلي طرابلس نقطة في رصيده وأصبح 15 نقطة، وأبوسليم مع مدربه حمدي بطاو أضاف نقطة وأصبح رصيده 12 نقطة.

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