تكريم جديد في الملاكمة الليبية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 12 مارس 2019, 01:08 مساء
الاتحاد الرياضي العسكري يكرم الملاكم أكرم عبدالحكيم انبية (المركز الإعلامي)

كرَّم الاتحاد الرياضي العسكري، مساء أمس الإثنين، في حفل أقيم بمقر الاتحاد بطريق المطار بطرابلس، أحد ملاكمي الاتحاد الرياضي العسكري أكرم عبدالحكيم انبية.

جاء التكريم على خلفية حصول انبية على ذهبية في وزن الخفيف واقتناص الترتيب الأول في بطولة ليبيا للملاكمة لفئة الأواسط، والتي أقيمت بمدينة بنغازي بمجمع سليمان الضراط في 28 فبراير الماضي.

حضر الحفل العديد من الشخصيات الرياضية من الاتحاد العسكري، ولفيف من أعضاء لعبة الملاكمة الليبية التي تعيش أزهى فتراتها هذه الأيام لما يقدمه الملاكم العالمي عبدالمالك الزناد من بطولات وانتصارات متتالية في أوروبا.

شهادة تكريم للملاكم أكرم عبدالحكيم انبية (المركز الإعلامي)
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