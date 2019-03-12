طريق طبي جديد في عالم الرياضة الليبية

جانب من الفحص الطبي للناشئين (المركز الإعلامي)

فى خطوة تهدف لترسيخ الثقافة والرعاية الصحية قام الاتحاد الليبي للطب الرياضي بالتنسيق مع مدرسة طرابلس لكرة القدم للناشئين بالكشف الطبي على عدد 20 رياضيًا من قطاع الناشئين.

ووجدت هذه الخطوة ترحيبًا واهتمامًا من أولياء أمور الناشئين وإدارة المدرسة الخاصة، واعتبرتها خطوة في الاتجاه الصحيح من خلال وضع ملفات صحية مستقبلية لكل ناشيء.

وتولى الأطباء محمد نجيم وباسم بيت المال ومحمد المشري الكشف الصحي، وكان أغلب الفحص مطمئنًا، ومعظم الناشئين قادرين على ممارسة الرياضة بشكل عام، بينما احتاج البعض لكشف خاص بالعيون والعظام والأمراض الصدرية.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، وجه مدير المدرسة لطفي عبدالرحيم شكره هذا الجهد من الاتحاد الليبي للطب الرياضي، قائلاً «هذه الكشوفات وضعتهم في الصورة من ناحية الوضع الصحي لكل ناشيء».

جانب من الفحص الطبي للناشئين (المركز الإعلامي)

أعضاء القافلة الطبية قبل فحص الناشئين (المركز الإعلامي)