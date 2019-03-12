النصر خلف الأهلي بنغازي بالفوز على نجوم أجدابيا بثلاثية.. والمهدي هداف بالستة

جانب من مباراة الأهلي بنغازي والأنوار في الدوري (المركز الإعلامي بنادي الأهلي)

فاز فريق الكرة الأول بنادي النصر في المباراة التي أقيمت، أمس الإثنين، بملعب شيخ الشهداء على فريق نجوم أجدابيا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الأسبوع التاسع من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

جاءت أهداف النصر عن طريق ثنائية لمعتز المهدي الذي أصبح رصيده 6 أهداف، والثالث جاء عن طريق فراس شليق، أما هدف نجوم أجدابيا الوحيد فجاء عن طريق لاعبه محمد اشكوربه.

بهذه النتيجة رفع النصر رصده من النقاط إلى 19 نقطة، ليحتل الترتيب الثاني في المجموعة الأولى، خلف الأهلي بنغازي، أما فريق نجوم أجدابيا فجاء رصيده 11 نقطة.