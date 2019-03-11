70 حافلة تقل الجماهير لمؤازرة المنتخب أمام جنوب أفريقيا

من مباراة ليبيا بجنوب أفريقيا (أرشيفية: الإنترنت)

أكد مدير إداراة المعلومات والإعلام بالهيئة العامة للشباب والرياضة حمزة المهدوي، أن اللجنة المكلفة بنقل الجماهير الرياضية إلى تونس لمؤازرة المنتخب الوطني، عقدت صباح اليوم اجتماعًا حضره ممثلون عن وزارة الداخلية والجوازات وشركة النقل السريع وإدارة المنافذ، وعدد من مسؤولي بيوت الشباب.

وقال المهدي في تصريح لـ«بوابة الوسط»: «تم وضع اللمسات الأخيرة لنقل الجماهير الرياضية بكل يسر، وبالاتفاق مع السلطات التونسية، كما أن الشركة العامة للنقل السريع وفرت 70 حافلة لنقل الجماهير، عن طريق الروابط والمجالس الرياضية في كل مناطق ليبيا، وسيكون هناك مشرف لكل حافلة وسيتم توزيع نماذج معتمدة من قبل الهيئة لتسجيل الراغبين في مؤازرة المنتخب الوطني».

