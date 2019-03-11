تعرف على القائمة النهائية الليبية التي ستواجه جنوب أفريقيا

من مباراة الذهاب بين ليبيا وجنوب أفريقيا (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن الطاقم التدريبي للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة أبوبكر باني وفوزي العيساوي، القائمة الرسمية للفريق الذي سيخوض مواجهة جنوب أفريقيا في 24 من شهر مارس الجاري بملعب الطيب المهيري بمدينة صفاقس لحسم بطاقة التأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا «مصر 2019» .

وضمت القائمة 25 لاعبًا، وهم: محمد فتحي نشنوش وعبدالجواد حمد رزق واحمد عبدالسلام عزاقة وعلي رمضان سلامة وأحمد التربي وعبدالعزيز بالريش وأحمد شلبي والمعتصم صبو وربيع مختار أبوبكر ومحمد الترهوني وأحمد المقصي ومحمد المنير والمعتصم المصراتي ومؤيد اللافي والسنوسي الهادي وحمدو الهوني ومحمد صولة ومفتاح طقطق وأحمد بن علي وإسماعيل التاجوري و انيس سلتو ومعتز المهدي و سالم المسلاتي وخالد مجدي وربيع شادي.

