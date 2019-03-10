نتائج مباريات المجموعة الرابعة من دوري الأولى

من مباراة سابقة بدوري الأولى الليبي (أرشيفية: الإنترنت)

أسفرت نتائج مباريات المجموعة الرابعة التي أقيمت مساء اليوم ضمن منافسات الأسبوع السادس لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، عن فوز فريق النجمة على فريق الوحدة العربية بنتيجة هدفين مقابل هدف، كما فاز المروج على بنغازي الجديدة بهدفين مقابل هدف، فيما انتهت مباراة نادي الطيران بنينا وفريق وفاق أجدابيا بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

وتصدر النجمة ترتيب المجموعة بـ12 نقطة، ثم المروج 10 نقاط ، وشمال بنغازي 9 نقاط ، ونجوم بنغازي 7 نقاط ، ونادي الطيران بنينا 6 نقاط، ووفاق أجدابيا 5 نقاط، وبنغازي الجديدة 4 نقاط، والوحدة العربية بنغازي نقطتين .

