يد دارنس تفوز على الاستقلال

فريق دارنس لكرة اليد (أرشيفية: الإنترنت)

حقق فريق دارنس فوزا كبيرا على الاستقلال «34 - 14» في المباراة التي أقيمت بينهما أمس بقاعة البيضاء، ضمن منافسات الأسبوع السادس لدوري كرة اليد «المنطقة الرابعة»، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة، فيما توقف رصيد الإستقلال عند ثلاث نقاط.

