يد دارنس تفوز على الاستقلال

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 10 مارس 2019, 08:06 مساء
فريق دارنس لكرة اليد (أرشيفية: الإنترنت)
حقق فريق دارنس فوزا كبيرا على الاستقلال «34 - 14» في المباراة التي أقيمت بينهما أمس بقاعة البيضاء، ضمن منافسات الأسبوع السادس لدوري كرة اليد «المنطقة الرابعة»، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة، فيما توقف رصيد الإستقلال عند ثلاث نقاط.
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