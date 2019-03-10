إفريطس يتحدث عن لحاق المنير والورفلي بمواجهة جنوب أفريقيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 10 مارس 2019, 07:53 مساء
اللاعب الليبي محمد منير بقميص أورلاند سيتي (أرشيفية: الإنترنت)

أكد مسؤول ملف المحترفين باتحاد الكرة الليبي، أن إجراءات استقدام اللاعب المحترف بالدوري الأميركي محمد المنير، انتهت وسيحضر في مباراة جنوب افريقيا .

ونشر عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، خبرا مفاده أن المنير لن يشارك في مباراة الحسم بين المنتخب الوطني وجنوب أفريقيا من أجل التأهل إلى نهائيات كأس الأنمم «مصر 2019» .

وقال إفريطس في تصريحات صحفية إن اللاعب الليبي المحترف بفريق الرجاء البيضاوي سند الورفلي، عاد للتدريبات المنفردة وسيكون جاهزًا في مباراة جنوب أفريقيا، مؤكدا في نفس الوقت أن تأخر صرف الدعم سبب ارتباكا في تأكيد حجوزات الطيران، ما أدى إلى تغيير خطوط الطيران .
 

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