السويطي: تغييرات ستطال مباريات المجموعة الثانية ويحدد عودة الدوري

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 10 مارس 2019, 07:22 مساء
نجوم فريق شباب الجبل يحتفلون بعد أحد أهدافهم (أرشيفية: الإنترنت)

أكد رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم الهادي السويطي، أنه من المحتمل أن يتم تقديم بعض من المباريات المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل، لتقام يوم الثلاثاء، حال الاتفاق مع الأندية المعنية، لنمنح لاعبي المنتخب الأولمبي، فرصة أفضل للإعداد قبل مباراته بنيجيريا في تصفيات أفريقيا الأولمبية .

وقال السويطي: «مباراة ديربي مدينة شحات الصداقة وشباب الجبل، ستقام في ملعب بنينا ذهابا وإيابا بناء على رسالة مديرية أمن شحات .

وأضاف السويطي: «بعد مباراة المنتخب في الرابع والعشرين من شهر مارس الجاري سيعلن عن عودة الدوري في 28 مارس الجاري، وسيتم الإعلان عن جدول الأسبوعين 10 و11، وفي نفس الوقت ستكون هناك وتيرة سريعة لإنهاء دوري هذا الموسم».
 

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