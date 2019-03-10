هدفا زعبية يهديان صدارة الثانية للاتحاد

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 10 مارس 2019, 06:50 مساء
محمد\ زعبية (أرشيفية: الإنترنت)

فاز فريق الاتحاد بثنائية محمد زعبية على فريق الاتحاد المصراتي في المباراة التي جرت مساء اليوم بملعب المدينة بطرابلس ضمن منافسات الأسبوع التاسع من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وأهدر الفريقان فرصا تهديفية عدة في شوط المباراة الأول، ما جعله ينتهي سلبيا، إلا أن الشوط الثاني شهد تحولا لفريق الاتحاد، بسبب التغييرات التي أجراها مدربه إيفان، بالدفع بثلاثة مهاجمين وهم سالم المسلاتي وأكرم الزوي وعبد السلام الفيتوري، ليكونوا رباعيا مع محمد زعبية الذي استطاع تسجيل هدفين في الدقيقتين 77 و92 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى النقطة 19 في الترتيب الأول «مؤقت»، بينما بقي فريق الاتحاد المصراتي بنفس رصيده السابق 10 نقاط .
 

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