المدينة: مسلحون منعونا من استكمال مباراتنا مع السويحلي في مصراتة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 10 مارس 2019, 06:19 مساء
من مباراة سابقة بين السويحلي والمدينة (أرشيفية: الإنترنت)

رفض فريق الكرة الأول بنادي المدينة، النزول إلى أرض الملعب لخوض الشوط الثاني من مباراته مع السويحلي، اليوم بملعب مصراتة، ضمن منافسات الأسبوع التاسع للمجموعة الثانية بالدوري الليبي الممتاز.

وانتظر حكم اللقاء 15 دقيقة من الوقت القانوني للانتظار، إلا أن فريق المدينة لم ينزل إلى أرض الملعب، فاطلق صافرته بانتهاء اللقاء، في وجود فريق السويحلي.

وعلى الصفحة الرسمية لنادي المدينة على «فيسبوك» كتبت عدد من المنشورات، مفادها أن عددا من المسلحين المجهولين، اعترض فريق المدينة قبل نزوله الملعب ليأخذ من إداري الفريق الصور التي تدين المسلحين وتوضح إشهارها في وجه بعثة فريق المدينة، ما منع الفريق من نزول الملعب،

 وفي حالة تأكدت دعوى فريق المدينة المتسببة في عدم نزوله لأرض الملعب لاستكمال المباراة، سيكون للجنة المسابقات قرار بإعادة الزمن المتبقي، وإن لم تقتنع لجنة المسابقات بدفوع المدينة، سيعتبر فريق السويحلي فائزًا بهدفين اعتباريين.

يشار إلى أن شوط المباراة الأول انتهى بين السويحلي والمدينة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سحب حلقة بصوت مايكل جاكسون من «ذي سيمبسونز»
ثقافة وفن
عشرة أعوام سجنًا لماليزي سب الإسلام على مواقع التواصل الاجتماعي
دولى
بيزوس وغيتس وبافيت أغنى أغنياء العالم
اقتصاد
الطبقة الوسطى تتلاشى.. 45% من الأسر الليبية تعيش تحت خط الفقر
ليبيا
منحة من الخارجية الأميركية والأمم المتحدة لزيادة أمن المطارات الليبية
ليبيا
تفاصيل إصدارات الحكومة الموقتة سندات مالية منذ العام 2014
ليبيا
في الشرق والغرب.. ديون المصرف المركزي تبــلغ 97 مليار دينار منذ 2014
ليبيا
تورط فيها الساعدي القذافي .. قضية فساد في ليبيا تلاحق الحكومة الكندية
ليبيا
«جريدة الوسط»: اجتماع «السراج-حفتر» صفقة.. اتفاق أم تشاورات؟
ليبيا
هل تفك «دول الجوار» عقدة الأزمة الليبية؟
ليبيا
سامح شكري : نطالب بتنفيذ مبادرة الأمم المتحدة في ليبيا
ليبيا
مسؤول ملف المحترفين يفند سُبل إستقدام لاعبي المنتخب قبل جنوب أفريقيا
رياضة محلية
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

صور عالية الدقّة لطائرتين تخترقان جدار الصوت