المدينة: مسلحون منعونا من استكمال مباراتنا مع السويحلي في مصراتة

من مباراة سابقة بين السويحلي والمدينة (أرشيفية: الإنترنت)

رفض فريق الكرة الأول بنادي المدينة، النزول إلى أرض الملعب لخوض الشوط الثاني من مباراته مع السويحلي، اليوم بملعب مصراتة، ضمن منافسات الأسبوع التاسع للمجموعة الثانية بالدوري الليبي الممتاز.

وانتظر حكم اللقاء 15 دقيقة من الوقت القانوني للانتظار، إلا أن فريق المدينة لم ينزل إلى أرض الملعب، فاطلق صافرته بانتهاء اللقاء، في وجود فريق السويحلي.

وعلى الصفحة الرسمية لنادي المدينة على «فيسبوك» كتبت عدد من المنشورات، مفادها أن عددا من المسلحين المجهولين، اعترض فريق المدينة قبل نزوله الملعب ليأخذ من إداري الفريق الصور التي تدين المسلحين وتوضح إشهارها في وجه بعثة فريق المدينة، ما منع الفريق من نزول الملعب،

وفي حالة تأكدت دعوى فريق المدينة المتسببة في عدم نزوله لأرض الملعب لاستكمال المباراة، سيكون للجنة المسابقات قرار بإعادة الزمن المتبقي، وإن لم تقتنع لجنة المسابقات بدفوع المدينة، سيعتبر فريق السويحلي فائزًا بهدفين اعتباريين.

يشار إلى أن شوط المباراة الأول انتهى بين السويحلي والمدينة بالتعادل السلبي بدون أهداف.