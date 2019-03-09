إشارة تونسية تؤمن مباراة ليبيا وجنوب أفريقيا المصيرية

من مباراة ليبيا وجنوب أفريقيا في تصفيات الأمم (أرشيفية: إنترنت)

خاطب الاتحاد التونسي لكرة القدم رسميا نظيره الليبي لإبداء الموافقة الرسمية والنهائية على إقامة مباراة المنتخب الليبي أمام نظيره جنوب أفريقيا في الموعد المحدد الأحد الموافق 24 من شهر مارس الجاري في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت ليبيا على ملعب الطيب المهيري بمدينة صفاقس.

وكان الاتحاد الليبي قد كثف من اتصالاته خلال الآونة الأخيرة مع الاتحاد التونسي لكرة القدم ومع المسؤولين ببلدية صفاقس وكذلك شركة الجزيرة الرياضية للخدمات الرياضية بشأن تهيئة كل الظروف والأجواء المناسبة من أجل إنجاح هذه المباراة.

المباراة مهمة للطرفين، إذ إن الفائز بها سيتأهل عن المجموعة الخامسة في ختام التصفيات القارية المؤهلة إلى نهائيات الأمم الأفريقية المقبلة بمصر في شهر يونيو المقبل، الأمر الذي دفع إدارة الكرة الليبية لاختيار ملعب الطيب المهيري نظرا لقربه من الحدود التونسية الليبية، الأمر الذي يسهل من نقل جمهور الكرة الليبي عبر البر لمؤازرة «فرسان المتوسط»، ومن ثم كانت موافقة الجهات الأمنية بشكل رسمي ونهائي في تونس حتمية لترتيب الرحلات سواء جوا أو برا.