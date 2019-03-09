منتخب ليبيا الأولمبي يعلن قائمته النهائية لنيجيريا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 09 مارس 2019, 04:14 مساء
من إحدى مباريات المنتخب الأولمبي الليبي (أرشيفية: إنترنت)

أعلن المدير الفني للمنتخب الأولمبي الليبي رضا عطية عن القائمة النهائية استعدادا للمواجهة المهمة والمرتقبة أمام نظيره النيجيري، ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى النهائيات القارية بمصر، وهى البطولة التى ستشهد تأهل المنتخبات الأربعة الأولى كممثلة للقارة السمراء في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين المنتخب الوطني الأولمبي ونظيره النيجيري يوم 20 مارس الجاري على أرضية ملعب بن قردان بتونس فيما ستقام مباراة الإياب بنيجيريا يوم 25 من نفس الشهر.

وضمت القائمة 25 لاعبا، وهم: مراد الوحيشي ورضوان توفيق عبد الحميد وإسلام سالم الهرام في حراسة المرمي، وعلاء مسعود القدار وأيوب مصطفي المبروك وطاهر عبد السلام بن عامر ومحمد الطاهر الأجنف ومحمد ناصر جذور ومحسن محمد الأوجلي ومحمد عادل شكري وبلقاسم رجب علي وأسامة إبراهيم البدري ومعاذ رمضان العباسي وأيمن أبوبكر احربش وعبد الله فتحي عبد الرحمن وأحمد فضل الله سعيد وخميس محمد عبد الدائم وعادل صالح أبوحليفة وعمران سالم صالح ومحمد علي سالم ومعاذ عبد الباسط عيسى ومحمد عمر الغنيمي وسفيان ادريس رجب والمهدي عبد السلام الكوت وزكريا محمد الهريش.

وستسافر بعثة المنتخب الليبي الثلاثاء المقبل إلى مدينة جربة للدخول في معسكر استعدادي للمباراة المهمة ويسعى المدرب الوطني رضا عطية خلال تواجده في تونس لإجراء مباريات ودية قبل لقاء نيجيريا.

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