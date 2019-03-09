أبومنجل يتوج ببطولة فبراير للشطرنج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 09 مارس 2019, 04:06 مساء
ختام بطولة فبراير للشطرنج (إنترنت)

حيا مدرب ناشئي الشطرنج بنادي الظهرة هاشم النعمي رئيس النادي رافع ثابت وأعضاء مجلس إدارته على اهتمامهم ودعمهم للعبة الشطرنج بالنادي.

وأشار النعمي فى تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، إلى أن بطولة فبراير للشطرنج التى نظمها النادي وبمشاركة تسعة لاعبين تميزت بقوة المنافسة.

وتوج بكأس البطولة وميداليتها الذهبية حاتم أبومنجل برصيد ثماني نقاط وبكسر التعادل توج مصطفى شلغوم بالفضية ونال البرونزية عمر دربوك بسبع نقاط ورابعا الطيب قشاش 6 نقاط وخامسا مصعب ندوي 5 نقاط وسادسا عمر سرتية 4 نقاط وسابعا خليل التائب 3 نقاط وثامنا يوسف سرتية نقطتان وتاسعا محمد الحداد نقطتان.

وأضاف النعمي أن البطولة أقيمت بنظام راند روبن (الكل يواجه الكل) بواقع تسع جولات وبزمن 25 دقيقة مع إضافة 10 ثواني عن كل نقلة.

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