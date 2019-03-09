ليبيا في المحفل العالمي للأولمبياد الخاص بالإمارات

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 09 مارس 2019, 03:50 مساء

التقي رئيس اللجنة البارالمبية الليبية خالد الرقيبي بالمنتخبات المشاركة في الألعاب العالمية الصيفية بدولة الإمارات بمكان الإقامة بطرابلس قبل السفر إلى أبوظبي.

وذكر رئيس اللجنة خلال اللقاء أن ليبيا ستشارك في الأولمبياد الخاص المقام في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر مارس الجاري.

وأوضح الرقيبي في تصريحات صحفية، أن 45 رياضيا من مختلف الألعاب الرياضية سيمثلون ليبيا في المحفل العالمي حيث ستشارك ليبيا في ألعاب رفع الأثقال، وألعاب القوى، وتنس الطاولة، والسباحة، والريشة الطائرة، والدراجات، والبولينغ، إضافة إلى السباق الثلاثي (ثري ياسلن).

وستغادر البعثة الليبية وتضم 60 شخصا العاصمة طرابلس متجهة إلى تونس قبل أن تحط الرحال في العاصمة الإماراتية أبوظبي قبيل انطلاق المنافسات بستة أيام.
 
وسينطلق الأولمبياد الخاص في 14 مارس الجارى وسيستمر حتى الـ21 من الشهر نفسه في العاصمة الإماراتية أبوظبي بمشاركة أكثر من 7000 رياضي يمثلون ما يزيد عن 170 دولة حيث ستقام المنافسات في الإمارات السبعة.

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