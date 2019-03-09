الأهلي بنغازي والسويحلي في قمة الدوري الليبي الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 09 مارس 2019, 02:21 مساء
جانب من مباراة سابقة في الدوري الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

يتصدر الأهلى بنغازي والسويحلي مؤقتا الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم بالمجموعتين، ففي المجموعة الأولى يتصدر الأهلى بنغازي 18 نقطة وأقرب الملاحقين الأخضر 17 والنصر 16 والصداقة 14 والتعاون 13 وشباب الجبل 12 والهلال 12 ونجوم أجدابيا 11  والتحدي 8 و دارنس 6 وخليج سرت 4 والأنوار دون نقاط.

أما المجموعة الثانية يتصدرها السويحلي 18 نقطة وأقرب الملاحقين الاتحاد 16 والمدينة 16 والأهلى طرابلس 14 والوحدة 14 وأبوسليم 11 والاتحاد المصراتي 10 والخمس 8 والأولمبي 6 والشط 5 ورفيق 4 والمحلة 4.

تقام الجولة التاسعة للدوري الممتاز غدًا الأحد بمباراتين بملعب مصراتة السويحلى يستضيف المدينة وبطرابلس الاتحاد يلتقي الاتحاد المصراتي.

ويتجدد الموعد الإثنين مع ست مباريات بملعب طرابلس أبوسليم يلتقى الأهلى طرابلس وبملعب صرمان رفيق يستضيف الخمس وبملعب بنينا الأهلى بنغازي يلتقى الأنوار وبملعب البيضاء النصر يواجه نجوم أجدابيا وبملعب درنة دارنس يستضيف خليج سرت.

والثلاثاء ستقام مباراتان بملعب طرابلس الوحدة يلتقى الشط وبملعب سرت التعاون يواجه التحدي وتختتم الجولة التاسعة الأربعاء بمباراة المحلة والأولمبي بملعب طرابلس.

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