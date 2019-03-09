4 مباريات في دوري الدرجة الأولى الليبي.. السبت

جانب من منافسات دوري القسم الثاني الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

يتجدد الموعد اليوم السبت مع أربع مباريات في الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم فعلى ملعب نادي المدينة يشهد لقاء الترسانة والنصر زليتن.

وترهونة يستضيف المجد وبملعب بنينا النجمة يلتقي الوحدة ووفاق صبراتة يستضيف اليرموك.

وتقام غدًا الأحد بملعب بنينا مباراتان الطيران مع وفاق أجدابيا وشمال بنغازي مع النجوم وبنغازي الجديدة يتبارى على ملعبه مع المروج.



والإثنين الملعب الليبي يواجه الجمارك بملعب نادي المدينة والتصدي يلتقى الظهرة بملعب الأكاديمية والثلاثاء الشرطة يلتقي المستقبل على ملعب الأكاديمية والجزيرة بزوارة يستضيف أبي الأشهر.