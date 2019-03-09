المروج يستضيف الكرامة ودارنس يلتقي الاستقلال في دوري اليد

جانب من منافسات كرة اليد الليبية بمشاركة الأهلي بنغازي (أرشيفية : الإنترنت)

يتجدد الموعد اليوم السبت مع مباراتين في دوري كرة اليد عن المنطقة الرابعة بقاعة المرج الكرامة يحل ضيفًا على المروج بإدارة الحكمين علي سعد ومحمد حفيان والمسجل مجدي العلواني والميقاتي إيهاب الدروقي.

وبقاعة البيضاء دارنس يلتقي الاستقلال بإدارة الحكمين سالم أبوبكر والمهدي عبدالمنعم والمسجل عبدالله عبدالله وأحمد الكيلاني.



وقبل الجولة السادسة المروج في الصدارة برصيد 15 نقطة وأقرب الملاحقين الأخضر 12 ودارنس 9 والكرامة 4 والاستقلال 3 والكفاح نقطة واحدة.

وجرت أمس الجمعة بالمنطقة الثانية ثلاث مباريات أسفرت عن فوز الأهلي بنغازي على الهلال 20 /19 والنجمة على قاريونس 40/ 33 والنصر على بنغازي الجديدة 35/ 32.