ختام ناجح لدورة حكام الهوكي بمشاركة ليبية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 09 مارس 2019, 10:49 صباحا
جانب من منافسات سابقة في الهوكي بمشاركة ليبية (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس لجنة التطوير باتحاد الهوكي الليبي فتحي ناجي في تصريح لـ«بوابة الوسط» اليوم السبت على نجاح  دورة حكام لعبة الهوكي التي أقيمت بمدينة نصر المصرية بإشراف الاتحادين العربي والمصري للهوكي وبمشاركة حكام من ليبيا ومصر والسودان.

وأضاف ناجي أن الدورة حاضر فيها الحكام الدوليون محمد الشاذلي ومحمد بدر وأحمد عبدالكافي وطارق مصطفى وأحمد السيد وأحمد طلعت والسيد الهرم وطارق بدرالدين.

وتضمن البرنامج محاضرات نظرية وعملية في قانون الهوكي وتعديلاته مع كيفية إدارة المباريات نظريا وعمليًا ومتابعه عدد من المباريات وتحليل الأخطاء التي شملتها بالإضافة إلى حلقات نقاش.

وأكمل ناجي أن ليبيا شاركت بالحكام بشير جويلي عبدالرؤوف العاقل وسامر لاغا وأكرم العاقل ورئيس لجنة التطوير بالاتحاد الليبي.
 
الوفد الليبي كانت له زيارات رسمية بعد الدورة لأندية الشرقية الأكثر تتويجا بالبطولات الأفريقية للهوكي ونادي سموحة بالإسكندرية وألقيت خلالهما محاضرات ونظمت ورش عمل فى قانون الهوكي والمعدات الأساسية للعبة وأيضا متابعة الحصص التدريبية كتطبيق عملي للقانون.

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